Calciomercato Juventus, arriva dalla Ligue 1 | Rinforzo a sinistra

Potrebbe arrivare dalla Ligue 1 il prossimo rinforzo sulle fasce per la Juventus. I bianconeri cercano un terzino sinistro. Le ultime

La Juventus è sempre alla ricerca di nuovi rinforzi sulle fasce. Con Alex Sandro sempre fermo ai box, Andrea Pirlo a sinistra sta proponendo il giovane Frabotta o adattando Cuadrado o Danilo. Ma i bianconeri non possono andare avanti per molto tempo verso questa direzione. Ecco perché l’idea è quella di acquistare un terzino sinistro e nel mirino ci sarebbe un giocatore che milita attualmente in Ligue 1.

Juventus, offerta per il terzino del Lille

Uno dei giocatori nel mirino della Juventus è Domagoj Bradaric, terzino sinistro e all’occorrenza ala del Lille. Visto all’opera contro il Milan, il croato è subito saltato agli occhi ai dirigenti bianconeri. Classe ’99, rientra perfettamente nei piani tecnici ed economici della Juve.

Il Lille valuta Bradaric sui 15 milioni di euro: arrivato per 6,5 milioni l’anno scorso dall’Hajduk Spalato, il ds Campos potrebbe effettuare un’altra plusvalenza per il club francese. Questa stagione è già sceso in campo 11 volte e siglato 2 assist. La Juventus lo osserva attentamente e a breve potrebbe avanzare l’offerta al Lille.

