Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | La risposta di Pirlo

La Juventus ha avuto un avvio di particolare e pensa al mercato: c’è una proposta di scambio. Arriva la risposta di Pirlo

È un avvio di stagione particolare per la Juventus, che ha perso diversi punti in questo mese e mezzo e ora ha bisogno di una crescita costante per provare a rialzarsi. Nulla è compromesso in quanto in campionato il distacco dalla vetta occupata dal Milan è di quattro punti e sono state giocate solo sei giornate.

I bianconeri sono in una fase di sperimentazione in quanto con l’arrivo di Andrea Pirlo sono state apportate tante modifiche al sistema di gioco al quale si erano abituati un anno fa con Maurizio Sarri. Nel mercato estivo inoltre è stata effettuata anche una sorta di rivoluzione che ha portato diversi cambiamenti.

Calciomercato Juventus, la Sampdoria vuole Frabotta: proposto lo scambio

Tra le sorprese di questo inizio di campionato c’è sicuramente Gianluca Frabotta, che è stato schierato da titolare nella prima gara contro la Sampdoria e fin qui ha collezionato cinque presenze in Serie A e ha dimostrato di essere una valida alternativa ad Alex Sandro, ancora alle prese con un infortunio.

Ora su Frabotta ci sarebbe l’interesse proprio della Sampdoria, che starebbe pensando a una nuova proposta per i bianconeri. I blucerchiati potrebbero proporre uno scambio con la Juventus mettendo sul piatto Augello. Entrambi sono valutati 7 milioni di euro, ma Andrea Pirlo avrebbe detto no alla cessione del giovane laterale.

Il tecnico bianconero si fida di Frabotta e per questo vuole continuare con lui, visto che è un vice Alex Sandro più che affidabile.