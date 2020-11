Calciomercato, annuncio Dybala | “Via dalla Juventus!”

Calciomercato Juventus, Dybala destinato a dire addio ai bianconeri: l’annuncio sul futuro della ‘Joya’ argentina

Le due vittorie rotonde contro Spezia e Ferencvaros hanno dato ossigeno alla Juventus, ancora alla ricerca di una identità ben definita. Il progetto di Pirlo sta prendendo forma e solo i prossimi impegni, a cominciare da quello con la Lazio, potranno dire se la strada intrapresa è effettivamente quella giusta, in una annata che si annuncia lunga e difficile. Ha ritrovato, contro gli ungheresi, la via del gol anche Dybala, ma l’argentino appare ancora in ritardo di condizione e soprattutto di difficile collocazione tattica nello spartito.

Calciomercato Juventus, Damascelli sicuro: Dybala fuori dai piani

Futuro del numero 10 che è tornato in bilico, anche in virtù di un contratto ancora da rinnovare. Il ritorno dell’agente, Antun, in Argentina non lascia presagire sviluppi nell’immediato. L’accordo è in scadenza nel 2022 e la distanza economica tra richiesta del giocatore e offerta del club rimane abbastanza ampia. Al punto che, secondo il giornalista Tony Damascelli, il ciclo in bianconero della ‘Joya’ potrebbe considerarsi concluso. Ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha infatti spiegato: “Dybala non rientra nei piani della Juve. Agnelli avrebbe probabilmente voluto farlo rimanere. Giocatori di un certo tipo gli piacciono. Ma non può essere aspettato in eterno, ha bisogno di crescere”. Parole che pesano come un macigno sulla prosecuzione dell’avventura dell’argentino con la maglia dei campioni d’Italia. Indicazioni interessanti sul suo futuro potranno arrivare già dalla prossima gara contro la Lazio.

