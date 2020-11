Calciomercato Inter, il Liverpool irrompe sul nerazzurro | Sfida in Premier

Si avvicina la cessione del difensore, che è richiesto da due squadre della Premier League

Il Liverpool sta considerando diversi profili per poter colmare il buco lasciato dall’infortunio di van Dijk e per il mercato di gennaio potrebbe intervenire guardando soprattutto in Italia. C’è da vincere la concorrenza del Tottenham, che allo stesso modo di Klopp ha messo gli occhi sull’ex Sampdoria Milan Skriniar.

Calciomercato Inter, è corsa a due per il difensore

Finito in basso nella gerarchia di Conte, Skriniar è attualmente in cerca di una squadra che possa ridargli il minutaggio che fino allo scorso anno era una certezza: con Bastoni e de Vrij che gli stanno davanti, per il nazionale slovacco era già in estate fondamentale trovare una nuova squadra, ora ancora di più. Il Tottenham ha parlato a lungo con l’Inter, si legge su ‘Metro.uk’, ma alla fine non si è trovato un accordo: nonostante l’arrivo di Joe Rodon dallo Swansea, però, l’interessamento non si è placato e ora con il Liverpool potrebbe nascere una sfida di mercato a gennaio che soltanto il giovane centrale difensivo potrà risolvere.

Mario Petillo

