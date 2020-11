Calciomercato Inter, Milik vice-Lukaku: scambio clamoroso col Napoli

Calciomercato Inter, Milik in auge per gennaio come vice Lukaku: il polacco via dal Napoli, scambio a sorpresa con gli azzurri

L’Inter sta manifestando qualche problema a concretizzare la sua manovra offensiva in assenza di Lukaku. Serve una valida alternativa a gennaio al bomber belga, catalizzatore del gioco nerazzurro. Torna d’attualità Milik, in rotta con il Napoli ma ancora in azzurro non avendo trovato una sistemazione. Nel mercato invernale il discorso con i partenopei potrebbe essere imbastito sulla base di uno scambio. Dopo l’arrivo di Bakayoko non c’è più bisogno di Vecino, ma la squadra di Gattuso avrebbe bisogno di un trequartista per dare fiato a Mertens. Ecco perché nella trattativa, a sorpresa, secondo ‘Tuttosport’ potrebbero rientrare Nainggolan o addirittura Eriksen, entrambi che appaiono fuori dai piani di Conte.

