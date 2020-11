Il calciomercato della Juventus potrebbe intrecciarsi con quello dell’Inter nei prossimi mesi. Spunta un’ipotesi di scambio tra i due top club italiani. Ecco tutti i dettagli

Due calciatori che hanno dimostrato la loro grande importanza per Juventus e Inter potrebbero intrecciare il loro futuro in ottica mercato nei prossimi mesi. Alex Sandro ha saltato la prima parte di stagione per infortunio, ma è un tassello essenziale per i bianconeri. Beppe Marotta è intenzionato a tentare la pista che porta al brasiliano, ma i torinesi non sembrano voler mollare a cuor leggero.

Calciomercato Inter, possibile scambio con la Juventus

Il futuro di Alex Sandro potrebbe ricongiungersi con Beppe Marotta sul mercato. Il dirigente dell’Inter risolverebbe con l’ex Porto la posizione dell’esterno sinistro nel 3-5-2 di Conte. La Juventus, però, ha intenzione di cederlo solo per un’adeguata contropartita. Vuole, infatti, Milan Skriniar a Torino in modo da rinforzare la difesa. Il centrale, però, è valutato dall’Inter addirittura 60 milioni: i nerazzurri vorrebbero dunque 20 milioni e Alex Sandro. I bianconeri, invece, farebbero l’operazione solo alla pari. Vedremo se l’idea decollerà nei prossimi mesi.

