Calciomercato Inter, offerta per Brozovic | Scambio più cash

Arriva l’offerta per Marcelo Brozovic: all’Inter è stato proposto uno scambio più un conguaglio economico per privarsi del centrocampista croato

Nonostante sia uno dei centrocampisti con più minutaggio nella rosa dell’Inter, Marcelo Brozovic non è uno degli intoccabili per Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra potrebbe anche privarsi del croato a fronte di un’offerta importante. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2022 e se non dovesse arrivare il rinnovo, andrebbe ceduto entro l’estate 2021 per evitare che venga perso a parametro zero.

Inter, Brozovic al Borussia Dortmund in uno scambio

Uno dei club interessati a Brozovic è il Borussia Dortmund, che a gennaio effettuerebbe già un’offerta per assicurarsi le sue prestazioni. Nello specifico, la proposta consiste in uno scambio con Mahmoud Dahoud più un conguaglio economico di circa 13 milioni di euro. Anche il centrocampista tedesco è in scadenza nel 2022 ed è ritenuto ‘sacrificabile’ per i gialloneri.

Un affare complessivo da circa 30-35 milioni di euro, visto che Dahoud è valutato dal Borussia Dortmund sui 20 milioni. L’Inter si ritroverebbe così il sostituto di ‘Epic Brozo‘ più un tesoretto da reinvestire sul mercato per rinforzare gli altri reparti.

