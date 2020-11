Calciomercato Inter, offerta shock | Lo vuole Klopp!

Su Nicolò Barella arrivano le principali squadre europee, tra cui anche il Liverpool

Le prestazioni di Nicolò Barella non sono passate inosservate e adesso tutta Europa si sta mobilitando per poter arrivare al trequartista nerazzurro, che contro il Real Madrid ha sfoggiato un’altra ottima prestazione. Una partita vissuta da leader e impreziosita da un assist di tacco per il gol di Lautaro Martinez: ora sull’ex Cagliari spunta l’interesse di Jurgen Klopp, pronto a presentare un’offerta monstre già a gennaio.

Calciomercato Inter, Klopp pronto a tutto per il talento

Per poter arrivare a Barella, il Liverpool mette sul tavolo delle offerte il cartellino di Origi o di Wijnaldum, in scadenza a giugno 2021, con l’aggiunta di un conguaglio di 50 milioni di euro. Proposta sicuramente allettante per l’Inter, che andrebbe a realizzare una importante plusvalenza oltre a poter aggiungere, nel caso di Origi, un innesto importante in attacco. La dirigenza nerazzurra però al momento non sembra intenzionata a privarsi di Barella, come riportato da ‘InterLive’, anzi è intenzionata a presentare un’offerta di rinnovo: il centrocampista gradirebbe un raddoppio di ingaggio.

Mario Petillo

