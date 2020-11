Calciomercato Milan, sorpasso a Juventus e Inter | Scambio in Serie A!

Il Milan guarda sempre con grande attenzione ai migliori talenti sul calciomercato nel panorama italiano e non solo. Un ottimo scambio in Serie A potrebbe rinforzare la rosa

Un grande inizio di stagione ha caratterizzato le ultime settimane del Milan. Guidati da uno strepitoso Zlatan Ibrahimovic, che sta andando oltre ogni aspettativa, i rossoneri stanno accumulando punti e hanno ritrovato un’ottima solidità difensiva. Anche grazie allo svedese, può dunque proseguire il progetto giovani che la società è convinta di portare avanti anche sul mercato. Nicolò Rovella potrebbe essere l’ultimo della lista, ma bisognerà fare i conti con la concorrenza di Inter e Juventus.

Calciomercato Milan, due giovani per Rovella: le ultime

Nicolò Rovella potrebbe essere uno dei grandi obiettivi per rinforzare il centrocampo del Milan nei prossimi mesi. I rossoneri voglio beffare Inter e Juventus che seguono il calciatore del Genoa. con grande attenzione. Per regalare il talento a Pioli, la società sembra essere disposta a mettere sul piatto Kalulu e Hauge, due giovani in cui il club chiede molto. Vedremo se ci saranno rilanci da parte dei top club nei prossimi mesi, ma il Milan vuole effettuare lo scatto decisivo per Rovella.

