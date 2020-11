Calciomercato Milan, il dopo Calhanoglou dalla Serie A! Maxi affare

Trovato il sostituto di Calhanoglou: se il turco parte, trattativa con l’Atalanta

Il futuro di Hakan Calhanoglou potrebbe non essere più al Milan: il trequartista turco non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con i rossoneri e potrebbe arrivare la separazione. Nel caso, Maldini e Massara si stanno muovendo per trovare l’eventuale sostituto già per il prossimo anno e il nome in cima alla lista è quello di Ruslan Malinovskyi.

Calciomercato Milan, offerta per il dopo Calhanoglou

Il trequartista dell’Atalanta, però, ha una valutazione alta e la dirigenza orobica non se lo farà scappare facilmente: ancor più difficile convincerli a cedere a una società a tutti gli effetti concorrente. Il Milan potrebbe quindi decidere di mettere sul piatto il cartellino di Krunic, cedibile titolo definitivo, e il prestito di Gabbia per un anno, più 13 milioni. L’ex Empoli è infatti valutato 10 milioni, mentre la cessione a titolo temporaneo del difensore italiano varrebbe 2 milioni: in tal caso, Malinovskyi verrebbe valutato dalla dirigenza milanese un totale di 25 milioni di euro.

