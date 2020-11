Calciomercato Juventus e Inter, svolta dalla Spagna | Messi se ne va!

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Lionel Messi: il Barcellona ha deciso il futuro dell’argentino

Dopo il lungo tira e molla durante il calciomercato estivo che ha visto diversi top club interessati, Leo Messi è rimasto al Barcellona. Giungono dalla Spagna novità clamorose riguardo al futuro prossimo dell’attaccante argentino: il numero 10 destinato a salutare la Catalogna.

Calciomercato Juventus e Inter, sogno Messi: “Addio all’80%”

Secondo quanto riporta ‘Don Diario’, Leo Messi è destinato a salutare Barcellona. Il portale spagnolo riferisce quanto dichiarato a ‘El Chiringuito’ da Quim Domenech, che non lascia speranze alla permanenza di Messi a Barcellona: “All’80% andrà via, se mi chiedete adesso se l’anno prossimo rimarrà a Barcellona, dico no”.

Domenech ha poi proseguito, rincarando la dose sulla questione economica, vista anche la forte crisi che ha colpito il club catalano: “Se dovesse esserci un incontro tra le parti, Messi dovrebbe abbassare il suo stipendio del 90%. Il Barcellona ha accumulato un debito di 800 milioni, non può permettersi di mantenere Messi a queste cifre. Non è fattibile“.

Una dichiarazione che non lascia scampo a dubbi su un possibile (o verosimilmente impossibile) rinnovo della ‘Pulga’ argentina. Inter e Juventus restano alla finestra, così come il Manchester City che sembrerebbe ancora in vantaggio per accogliere il 10 blaugrana.

