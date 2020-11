Calciomercato Juventus, assalto in casa Real Madrid | C’è l’offerta

La Juventus non smette mai di lavorare sul calciomercato e studia il nuovo colpo direttamente dal Real Madrid

È un avvio di stagione particolare per la Juventus, che ha alternato risultati buoni a prestazioni deludenti in questo avvio di stagione. Con l’arrivo di Andrea Pirlo sono cambiate molte cose nei bianconeri e chiaramente ci vuole del tempo per adattarsi a un nuovo sistema di gioco che richiede molte modifiche rispetto al passato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Simeone ci riprova | Ecco l’offerta per Morata

Nelle ultime due gare sono arrivati due successi per 1-4 e ora ci sarà l’impegno difficile contro la Lazio allo Stadio “Olimpico” di Roma. Un test importante che potrà far capire il livello di crescita della Juventus, che vuole chiudere bene prima della sosta per le nazionali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, intreccio clamoroso Lautaro-Mbappe | Le ultime

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: lotta con il PSG per Casemiro

La squadra è concentrata sul campo perché vuole risalire ogni classifica mentre la società lavora per provare a rinforzare la rosa e studiare i prossimi colpi di calciomercato. Nel mirino potrebbe esserci a sorpresa un big del Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio shock col Real | E’ un pupillo di Conte

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, la Juventus avrebbe messo nel mirino il centrocampista Casemiro: pronti a presentare un’offerta, i bianconeri devono tener conto della richiesta abbastanza alta delle merengues, di 75 milioni di euro. Sul brasiliano ci sarebbe anche la concorrenza del Paris Saint-Germain. Il Real Madrid sarebbe pronto a cedere il suo big e starebbe già cercando delle alternative nel reparto di metà campo.

In particolare dalla Spagna fanno sapere che i Blancos potrebbero rimpiazzarlo con uno tra Eduardo Camavinga, N’Golo Kanté e Joshua Kimmich.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, ancora Juventus-Barcellona | Scambio tra ‘esuberi’

Calciomercato, rottura totale | Juve a gennaio: affare in saldo!