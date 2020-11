Calciomercato Inter, intreccio clamoroso Lautaro-Mbappe | Le ultime

Il PSG torna a mettere gli occhi in casa Inter e lo fa puntando a Lautaro Martinez: clamoroso intreccio tra l’argentino e Mbappe

Momento difficile per l‘Inter di Antonio Conte, che dopo il pareggio in extremis in campionato contro il Parma, è uscita sconfitta da Madrid, complicando il cammino in Champions League. Nel frattempo il calciomercato non si ferma mai ed i nerazzurri potrebbero veder nascere un clamoroso intreccio con il PSG, che vedrebbe protagonisti Lautaro Martinez e Kylian Mbappe.

Calciomercato Inter, il PSG fa sul serio per Lautari Martinez: pronti a pagare la clausola

In casa Inter bisogna affrontare le sirene di calciomercato, con i migliori club europei che puntano a Lautaro Martinez. Il ‘toro’ dopo un periodo difficile sembrerebbe sulla via giusta per tornare ad essere decisivo, gol contro il Real Madrid testimone. Così tornano i club europei a bussare alla porta dei nerazzurri, in particolare il PSG.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, i parigini sarebbero alla ricerca di un sostituto di Kylian Mbappe, che nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe partire. Così Leonardo avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez e sarebbe intenzionato a fare sul serio, pagando la clausola rescissoria sul contratto dell’argentino che ammonta a 111 milioni di euro. Dunque nuove sirene in casa nerazzurra, con il club francese pronto a puntare forte sul bomber argentino, cercato con insistenza da Barcellona, Real Madrid ed altri top club europei.

