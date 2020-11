Calciomercato Inter, nuovo assalto a De Paul | Pronto lo scambio

Rodrigo De Paul è stato seguito a lungo dall’Inter, poi la società nerazzurro ha optato per Eriksen: ora tutto può cambiare

Ad un passo dalla cessione in Premier in estate, ora Rodrigo De Paul è tornato a brillare con la maglia dell’Udinese. Il talentuoso centrocampista argentino, inoltre, è stato accostato costantemente all’Inter nella scorsa stagione. Poi a gennaio è arrivato a Milano il danese Christian Eriksen, che non è riuscito finora a dimostrare tutto il suo valore sotto la gestione di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, idea di scambio per De Paul

Un giocatore capace di occupare tutte le posizioni a centrocampo: dalla cintola in su De Paul è in grado di fare la differenza associando qualità a quantità. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, ci potrebbe essere un nuovo assalto da parte dei nerazzurri che sarebbero così sempre alla ricerca di innesti di assoluto valore.

Con l’Udinese potrebbe nascere anche un’idea suggestiva di scambio: l’Inter potrebbe anche inserire nella trattativa l’attaccante Andrea Pinamonti, che però guadagna tanto e non farebbe proprio al caso dei friulani visto il suo ingaggio.

Le prossime settimane saranno decisive per l’Inter di Conte che si gioca tanto nelle prossime gare tra campionato e Champions.

