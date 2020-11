Calciomercato, sostituto Iachini | “Scelta suicida!”

Iachini dovrà lasciare il posto a qualcun altro in panchina, ma Montella non convince

Il futuro di Beppe Iachini è sempre più in bilico dopo le prestazioni poco convincenti della Fiorentina. Le ultime voci vogliono Vincenzo Montella pronto a tornare sulla panchina gigliata, essendo ancora sotto contratto fino alla fine di questa stagione. A parlarne è stato anche Giancarlo Padovan, giornalista Sky, ai microfoni di Contro Calcio: “L’aria che tira intorno a Iachini è gelida. Il ritorno di Prandelli non mi entusiasma. Montella invece sarebbe una scelta suicida”.

“Iachini non sta lavorando bene in vista di Parma perché il clima in città attualmente è pessimo: non si prepara una partita in questo modo. La proprietà sta facendo tanti pasticci, eppure la squadra è costruita bene” ha aggiunto Padovan. I nomi per il dopo Iachini vedono in cima alla lista anche Maurizio Sarri, pronto a liberarsi dal contratto con la Juventus.

