Calciomercato Inter, flop clamoroso | Torna a giugno!

Cattive notizie per il mercato dell’Inter: clamoroso il flop in Europa, torna da Conte la prossima estate

L’Inter lavora al big match contro l’Atalanta per scacciare la sconfitta europea contro il Real. Un cammino in Champions, quello della squadra di Conte, decisamente complesso. Dal campo al calciomercato, la società nerazzurra dovrà fare i conti con il ritorno di un esubero che continua a deludere: i dettagli.

Calciomercato Inter, flop e ritorno: ‘grana’ per Conte

Arrivato in prestito oneroso nelle scorse settimane, il destino del brasiliano Dalbert sarà comunque lontano dal Rennes. La prestazione shock in Champions contro il Chelsea porterà la società francese a non riscattare il terzino di proprietà dell’Inter. Due interventi sciagurati che hanno causato un doppio rigore per la squadra di Lampard e la scellerata espulsione (per doppia ammonizione) già al 40′.

Una patata bollente il cui futuro sarà, almeno provvisoriamente, ancora in nerazzurro. Dalbert tornerà dal prestito dal Rennes: le valutazioni sul suo futuro appaiono scontate, con il classe ’93 che difficilmente rimarrà in pianta stabile alla corte di Conte.

Situazione quindi già in definizione, con largo anticipo: Dalbert, al momento fermo a 6 presenze e 333′ complessivi in campo, farà ritorno all’Inter.

