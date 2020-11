Inter, Conte umiliato | “Roba da nazionale cantanti”

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, arriva l’aspra critica alla fase difensiva dell’Inter di Conte: il tweet

Una sconfitta nei minuti finali che può complicare la corsa alla qualificazione agli ottavi di Champions. La sconfitta con il Real ieri sera e solo due punti conquistati dall’Inter di Antonio Conte nel Girone B. In attesa della sfida di Serie A contro l’Atalanta, piovono critiche nei confronti dell’allenatore nerazzurro e delle discutibili scelte contro la squadra di Zidane.

Real-Inter, Conte demolito: attacco durissimo

Il giornalista di ‘Libero’ e tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin, non usa mezzi termini per definire la prestazione della squadra di Conte. Real-Inter è finita 3-2 per le ‘Merengues’ grazie alla rete al minuto 80 di Rodrygo, dopo aver recuperato il doppio svantaggio grazie a Lautaro e Perisic.

“Conte ha costruito la sua Inter su una solida fase difensiva. Attualmente l’Inter ha la fase difensiva della nazionale cantanti“. Una dura stoccata al tecnico leccese su Twitter.

Il giornalista ha poi concluso: “E comunque il tuo migliore per distacco (Barella) non lo togli sul 2-2. Per il resto tutto bene”. Ecco il tweet:

#Conte ha costruito la sua #Inter su una solida fase difensiva.

Attualmente l’#Inter ha la fase difensiva della nazionale cantanti. E comunque il tuo migliore per distacco (#Barella) non lo togli sul 2-2.

Per il resto tutto bene.#RealMadridInter — Fabrizio Biasin (@FBiasin) November 3, 2020

