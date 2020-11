Calciomercato Milan, sprint e colpo a gennaio | Gattuso beffato!

Il Milan mette la freccia e supera il Napoli nella corsa al gioiello per l’attacco: Maldini lo vuole già a gennaio

In attesa di scendere in campo per la sfida di Europa League contro il Lille, il Milan programma le prossime sessioni di calciomercato. In particolare a gennaio, Maldini ha intenzione di accelerare per un vecchio pallino del ‘Diavolo’: il Napoli di Gattuso verso la beffa.

Calciomercato Milan, niente rinnovo: Maldini anticipa tutti

Il Milan ha tutta l’intenzione di puntare su rinforzi di spessore già nel mercato invernale. Maldini al lavoro e, secondo quanto riportato dai colleghi de ‘L’Equipe’, il nome caldo è quello di Florian Thauvin. Già avvicinato ai rossoneri in estate, il francese molto difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza la prossima estate con il Marsiglia.

La dirigenza del club di via Aldo Rossi vuole stringere per Thauvin già a gennaio, anticipando di fatto la concorrenza del Napoli di Gattuso e del Leicester. Situazione dunque in divenire, l’esterno 27enne torna di moda per l’attacco del Milan.

Per Thauvin, con la maglia del Marsiglia, già 3 reti e 5 assist vincenti in 11 presenze stagionali.

