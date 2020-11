Calciomercato Juventus, Salihamidzic allo scoperto | Assalto bianconero

Il calciomercato della Juventus potrebbe subire una svolta dopo le parole del ds del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic: assalto a gennaio

Il calciomercato non dorme mai ed anche con i tanti impegni tra campionato e coppe i club sono già a lavoro per i nuovi acquisti. In casa Bayern Monaco dopo le parole di Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del club, il rinnovo di David Alaba sembrerebbe essere più lontano. Juventus pronta all’assalto già a gennaio.

Calciomercato Juventus, rinnovo Alaba lontano: offerto Douglas Costa per averlo a gennaio

Il calciomercato in vista della sessione di gennaio inizia già ad infiammarsi attorno al nome di David Alaba. Il difensore del Bayern Monaco ha il contratto con data di scadenza a giugno 2021 ed il diretto sportivo Hasan Salihamidzic ha recentemente dichiarato ai microfoni di ‘Sky’: “Non so se possiamo trovare un accordo, dobbiamo fare i conti con il fatto che Alaba possa lasciarci. Abbiamo deciso di ritirare la nostra offerta, non faremo più proposte al giocatore“. Queste parole aprono il terreno alla Juventus, pronta all’assalto a gennaio. Più defilata invece l’Inter, anch’essa accostata al giocatore negli scorsi mesi ma che pare al momento lontana.

Infatti i bianconeri sembrerebbero intenzionati a puntare il talento austriaco già nella prossima finestra di mercato, proponendo al club bavarese l’interno cartellino di Douglas Costa, che al momento è in prestito proprio al Bayern. Una mossa che qualora venisse accettata servirebbe ad anticipare la vasta concorrenza e ad assicurarsi Alaba già nel primo mese del prossimo anno.

