Calciomercato, ancora Juventus-Barcellona | Scambio tra ‘esuberi’

Juventus-Barcellona non si è giocata solo sul campo, ma potrebbe essere un interessante asse di calciomercato. I bianconeri, infatti, potrebbero intavolare uno scambio proprio con i blaugrana

Juventus e Barcellona si stanno sfidando intensamente nel girone di Champions League. I bianconeri, però, potrebbero non limitarsi al campo: nelle prossime settimane, occhio a un possibile scambio tra i due top club internazionali. I torinesi, infatti, potrebbero mettere sul piatto Federico Bernardeschi pur di arrivare a un interessante talento di proprietà dei blaugrana. Di seguito tutte i possibili sviluppi a riguardo.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi proposto al Barcellona

La Juventus potrebbe intervenire nella prossima sessione di mercato, in modo da rinforzare il centrocampo. Da monitorare con grande attenzione la situazione di Carles Alena. Il giovane centrocampista aveva impressionato l’Europa nella scorsa stagione, ma quest’anno sembra ai margini del progetto di Koeman. Per questo motivo, la Juventus potrebbe farsi viva tramite gli intermediari per proporre una nuova operazione. Sul piatto un possibile scambio con Federico Bernardeschi già nel mese di gennaio. A giugno se ne riparlerebbe, invece, per l’acquisto. Idee e prospettive di mercato: la Juventus è pronta a muoversi.

