Calciomercato Inter, Eriksen via | Si punta il ‘castigatore’ di Madrid

L’Inter potrebbe recitare un ruolo da protagonista nel prossimo calciomercato. Christian Eriksen è in uscita dopo i mesi poco esaltanti in nerazzurro. Occhio a un colpo dal Real Madrid

Nonostante un’ottima prestazione, l’Inter non è riuscita a portare a casa punti da Madrid nella partita di Champions League giocata ieri sera. I nerazzurri potrebbero intervenire sul mercato nei prossimi mesi in modo da rinforzare la rosa in maniera mirata, ma decisiva per ottenere risultati. In particolare, occhio a un paio di operazioni in uscita e in entrata che potrebbero dare un altro volto alla squadra di Conte.

Calciomercato Inter, Eriksen verso la cessione. Nuovo obiettivo

La trequarti dell’Inter potrebbe subire un grande sconvolgimento nei prossimi mesi di calciomercato. I nerazzurri, infatti, sono sempre più insoddisfatti di Christian Eriksen che non riesce a integrarsi nello scacchiere nerazzurro. Antonio Conte potrebbe, invece, puntare su Rodrygo. Il grande talento brasiliano ieri ha castigato l’Inter in Champions League, ma i nerazzurri potrebbero spingere per averlo. Il Real Madrid lo cederebbe solo in prestito secco, mentre Marotta vorrebbe il diritto di riscatto. La quadratura potrebbe arrivare con un diritto di recompra in favore del Real Madrid. Il talento brasiliano era un grande obiettivo della Juventus alcuni anni fa, ma poi sono subentrati i Blancos.