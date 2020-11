Calciomercato Inter, via Conte ma niente top | La pazza idea di Marotta

Ancora una sconfitta in Champions League per Antonio Conte. L’Inter cade a Madrid, il suo futuro è sempre in bilico: idea folle di Marotta

L’Inter non riesce ad incidere in Champions League. Ancora una sconfitta per la compagine nerazzurra, guidata da Antonio Conte. A Madrid Vidal e compagni perdono 3-2 contro il Real: ora il futuro dell’allenatore leccese resta sempre in bilico.

Calciomercato Inter, addio Conte: c’è Guidolin (per ora no)

L’idea folle dell’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, sarebbe quella di non arrivare ai top player della panchina, come Massimiliano Allegri, altrimenti la società milanese avrebbe tre stipendi grossi a bilancio. Così potrebbe optare per tecnici considerati ‘traghettatori’ fino al termine della stagione: la sua pazza idea sarebbe Guidolin, che al momento non vuole tornare ad allenare dopo aver sposato il progetto di Dazn come commentatore tecnico.

Come alternativa all’ex allenatore dell’Udinese ci sarebbe anche il profilo di Gigi Di Biagio, reduce dall’esperienza non troppo esaltante alla guida della SPAL dopo l’avventura con l’Under 21 italiana.

Tutto si deciderà in base ai risultati che verranno collezionati dallo stesso Antonio Conte, che continua a non avere continuità di rendimento alla guida dell’Inter.

