Calciomercato Inter, arriva Allegri | In otto diranno addio!

Possibile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina dell’Inter. In bilico il futuro di Antonio Conte e Marotta pensa al cambio

L’inizio di stagione dell’Inter è stato caratterizzato da grandi difficoltà. I nerazzurri hanno subito parecchi gol, sia in Serie A sia in Champions League, e inevitabilmente si è parlato del futuro di Antonio Conte. L’allenatore sembrava destinato all’addio durante l’estate, poi l’intervento della proprietà ha disteso gli animi. Il futuro di Conte, però, è in bilico visti pochi risultati positivi ottenuti e potrebbe sostituirlo Max Allegri, che attuerebbe una vera e propria rivoluzione della rosa nell’estate dell’anno prossimo.

Inter, arriva Allegri e rivoluziona la rosa

Sono tanti i calciatori voluti da Antonio Conte da quand’è sulla panchina dell’Inter. Quasi tutti sono suoi ‘fedelissimi’. Li ha voluti, espressamente chiesti e poi messi in campo. Ma un cambio in panchina, oltre alla fine dell’avventura dell’ex tecnico della Juventus a Milano, decreterebbe anche loro. Si parte da Kolarov, Pinamonti e Vidal, arrivati nell’ultima sessione di mercato estiva.

Un totale di otto addii, contando anche quelli di Ranocchia, Vecino, Gagliardini, Sanchez e Nainggolan. L’attaccante cileno andrebbe via a parametro zero, insieme a Kolarov e a Vidal. L’Inter così risparmierebbe circa 73 milioni di euro tra ingaggi al lordo e incasso dalle uscite. Una cifra che verrebbe utilizzata soprattutto per accontentare Allegri sul mercato, visto che ha altre esigenze di formazione rispetto a Conte.

