Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Inter, terza giornata di Champions League.

Uomini contati per Antonio Conte in attacco per la sfida contro il Real Madrid: con Lukaku out e Sanchez che riesce ad andare in panchina, il tandem offensivo è composto da Perisic e Lautaro. Con loro ci sarà Barella ad agire da trequartista. In difesa confermati D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, mentre Skriniar va in panchina. Nel Real Madrid tridente pesante con Asensio, Benzema e Hazard: solo panchina per Vinicius dopo la prestazione negativa col Borussia, così come anche Modric.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.

In panchina: Lunin, Altube, Santos, Marcelo, Modric, Isco, Vinicius, Rodrygo, Mariano Diaz, Jovic.

Allenatore: Zidane.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic.

In panchina: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Skriniar, Darmian, Kolarov, Gagliardini, Nainggolan, Eriksen, Sanchez, Pinamonti.

Allenatore: Conte.

