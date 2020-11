Juventus, messaggio di Agnelli all’ECA | “Danni inauditi dal Covid”

Messaggio del presidente bianconero all’associazione dei club europei

Andrea Agnelli ha dovuto affrontare la crisi economica che ha investito il mondo del calcio e in particolar modo la sua Juventus, che ha visto gli effetti del Covid-19 ripercuotersi pesantemente sul bilancio bianconero. Per questo motivo il numero uno della Vecchia Signora ha voluto mandare un messaggio all’ECA, l’associazione dei club europei, in occasione del report annuale, parlando di quanto sia stata inaspettata la stagione appena conclusasi: “La pandemia ha colpito la società a ogni livello possibile e ha lasciato cicatrici irreversibili per molti. I pensieri di tutti nel calcio sono con coloro che hanno perso i propri cari a causa di questo virus spietato”.

Juventus, messaggio di Agnelli all’ECA | “L’incertezza non è finita”

Spazio ovviamente anche agli effetti sul calcio, che sono stati più pesanti di quanto si possa immaginare: “Ha avuto un effetto così dannoso che ha persino fermato il nostro gioco. Qualcosa di inaudito nell’Europa del dopoguerra. Il virus ha devastato il nostro settore e il 2020/21 sarà un anno altrettanto impegnativo. L’incertezza continua in tutti gli aspetti della società” ha continuato Agnelli. Il presidente dell’ECA poi ha continuato il suo discorso parlando anche di una nuova era: “Non stiamo entrando in un’era post-Covid-19, ma in un’era in cui stiamo imparando a convivere con costanti rischi sanitari ed economici. Dobbiamo essere più robusti e sostenibili per affrontare meglio i tempi di crisi. Troveremo insieme soluzioni per affrontare le sfide future per garantire il futuro sostenibile del nostro gioco”.

