Calciomercato Napoli, rinnovo in bilico per Insigne | Le parole dell’agente

Nessun incontro ancora per il rinnovo di Insigne: ne parla il suo agente

Non ci sono novità circa il futuro di Lorenzo Insigne: il periodo di crisi con il Napoli e con la piazza partenopea sembrano oramai alle spalle, ma il domani in maglia azzurra resta ancora incerto. Ciò che è chiaro è che l’assenza dell’attaccante napoletano si fa sentire ogni volta che non è nell’undici titolare, come dimostrato anche nella gara contro il Sassuolo. A parlarne è stato il suo agente, Vincenzo Pisacane, ai microfoni di ‘Radio Crc’: “La sua presenza è importante anche negli allenamenti. Saranno i medici del Napoli a stabilire quando Lorenzo potrà tornare in campo e se potrà rispondere all’eventuale chiamata di Mancini”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, infortunio Insigne | Nota UFFICIALE del club

Calciomercato Napoli, rinnovo in bilico per Insigne

“Il Napoli si potrà riscattare già giovedì contro il Rijeka. Per il rinnovo finora non c’è stato alcun incontro con il Napoli per parlarne e non c’è ancora alcun appuntamento in programma” ha poi aggiunto Pisacane. L’attuale contratto di Insigne andrà a scadenza nel giugno del 2022, quindi all’inizio della prossima stagione l’attaccante entrerà nel suo ultimo anno in maglia partenopea, a meno di trattative che in questi mesi non porteranno a un prolungamento per il giocatore simbolo della città di Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, duello con la Juve | Assalto anche in Spagna