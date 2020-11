Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo in Serie A! I dettagli

I radar bianconeri puntano un nuovo rinforzo già protagonista in Serie A per il 2021: nome a sorpresa per la Juventus di Pirlo

Ferencvaros prima, in Champions, e Lazio poi in campionato. La Juventus è chiamata a dare continuità alla convincente vittoria contro lo Spezia, trascinato da un recuperato Cristiano Ronaldo. Dal campo al calciomercato, Paratici mette nel mirino una delle sorprese della Serie A: nuovo rinforzo per Pirlo.

Calciomercato Juventus, colpo dal Sassuolo: le ultime

Lo straordinario lavoro svolto nelle ultime stagioni da Roberto De Zerbi sulla panchina del Sassuolo, spinge diversi top club ad interessarsi ai gioielli del club romagnolo. In tal senso, in casa Juventus il nome caldo per il 2021 viene proprio dalla squadra neroverde: Maxime Lopez.

L’ex Marsiglia, arrivato a Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto a 2 milioni di euro, sta stupendo tutti inanellando prestazioni di alto livello. Il centrocampista, 7 presenze ed 1 rete all’attivo, è l’ultima idea di Paratici per rimpolpare la mediana di Pirlo. ll 22enne francese può quindi rappresentare un’arma in più per la ‘Vecchia Signora’.

Visto anche il deludente rendimento di Rabiot e Ramsey, la Juventus ha intenzione di approfittare degli eccellenti rapporti con la dirigenza emiliana per avere un canale preferenziale, nella corsa al classe 1997, che vale già dieci volte tanto.

