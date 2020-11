Calciomercato Juventus, super colpo a zero | Lo vuole Ronaldo!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna assicurano: i bianconeri pronti ad un super-colpo a zero, lo vuole Ronaldo!

Continua a monitorare il mercato con grande attenzione, la nuova Juventus di Andrea Pirlo, che è già al lavoro per sondare le occasioni più interessanti dei prossimi mesi. Tra queste, la stampa spagnola assicura: c’è un nome che è finito nel radar di Paratici & Co., su suggerimento dell’amico Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riportato dal portale ‘todofichajes.com’, la Juventus avrebbe messo nel mirino Angel Di Maria, che riabbraccerebbe volentieri il fenomeno lusitano, dopo l’esperienza maturata insieme al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘chiama’ Di Maria: occasione a zero per Paratici

D’altronde, il contratto del Fideo con il Paris Saint-Germain è in scadenza nel 2021 e l’ipotesi di un rinnovo sembra allontanarsi con il passare dei giorni. Così, la Juventus sarebbe pronta ad approfittarne, allacciando i rapporti con il suo entourage e preparandosi a prenderlo a parametro zero, in vista della stagione 2021-2022. Un acquisto che sarebbe gradito non solo al vecchio amico Ronaldo, ma anche alla dirigenza tecnica dei bianconeri. Nonostante l’età, Pirlo sarebbe entusiasta di accogliere un fuoriclasse come Di Maria nel suo organico, viste le sue capacità e la sua duttilità tattica.

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i prossimi scenari di mercato: la Juventus resta alla finestra, con Ronaldo che spera di riabbracciare Angel Di Maria in quel di Torino.

