In Spagna sono sicuri: con Cristiano Ronaldo non si lasciò affatto bene. Ed è così che diventa impossibile il suo approdo alla Juventus, magari già nel prossimo calciomercato di gennaio, per volontà di quell’Andrea Pirlo senza alcun dubbio un suo grande estimatore. Il tecnico lo vuole, meglio dire lo avrebbe voluto a Torino alle sue dipendenze, per dare quella qualità nell’ultimo passaggio che sta venendo a mancare per i motivi più disparati.

Calciomercato Juventus, aut aut di Ronaldo: “Io o lui”

Subito decisivo al rientro, dopo appena tre minuti la rete che ha permesso alla Juve di tornare in vantaggio sullo Spezia e poi il rigore che ha chiuso definitivamente la partita, secondo indiscrezioni Cristiano Ronaldo si sarebbe opposto all’arrivo del campione spagnolo ai ferri corti con Florentino Perez e Zidane. Parliamo di Alarcon Isco, trequartista classe ’92 di Benalmadena, comune dell’Andalusia, nelle scorse ore accostato anche all’Inter nell’ambito di un clamoroso scambio con Eriksen. Uno scambio a cui è difficile credere, Conte non gradisce il danese figuriamoci Isco (valutato ora sui 30-40 milioni) per il quale sfumerebbe così la pista bianconera. Colpa di CR7, che alla società presieduta da Andrea Agnelli avrebbe posto addirittura un aut-aut: “O me, o lui“.

Per adesso la Juve ha scelto lui, ma a giugno potrebbe optare per il ventottenne spagnolo visto che la partenza del fuoriclasse di Funchal permetterebbe un risparmio di ben 39 milioni di euro (il suo stipendio al lordo) sul monte ingaggi.

