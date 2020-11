Calciomercato Juventus, Barça non spinge | Bianconeri ancora in corsa

L’offerta del Barcellona è ritenuta bassa e così la Juventus potrebbe ritornare in corsa per il top player: assalto possibile!

La Juventus vuole regalare nuovi colpi importanti ad Andrea Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore. Il club bianconero è sempre alla ricerca di profili interessanti e di assoluto valore in grado di incrementare il tasso tecnico della formazione del tecnico bresciano.

Calciomercato Juventus, Alaba sempre nel mirino

Come riportato dall’edizione odierna del portale spagnolo “MundoDeportivo” l’offerta dle Barcellona per David Alaba, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, è stata ritenuta bassa dall’entourage del giocatore visto che l’austriaco percepisce 8 milioni netti a stagione.

E così la Juventus potrebbe ritornare in corsa per il jolly difensivo: può agire sia come terzino a tutta fascia, ma nell’ultimo periodo è stato posizionato come centrale difensivo sia a tre che a due. Poche ore, però, sono arrivate anche le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigila della sfida di Champions League contro il Salisburgo: “Vedremo come andrà a finire, ho letto dai giornali notizie sul mio addio. Qui sono felice, nessuno mi ha contattato”.

I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere al meglio il futuro di Alaba, che dovrà ancora prendere una decisione per il prosieguo della sua carriera.

