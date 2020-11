Calciomercato Inter, nuovo mediano | Affare con Raiola

L’Inter non smette di lavorare per nuovi colpi di calciomercato e spunta il possibile affare con Raiola per il centrocampo

È un momento difficile quello che sta vivendo l’Inter, che ha iniziato questa stagione con ottimismo e fiducia ma fin qui non è andata benissimo. La compagine allenata da Antonio Conte ha collezionato troppi passi falsi in questo avvio sia in campionato, vista anche la quinta posizione attuale in classifica, che in Champions League.

Nella massima competizione europea i nerazzurri rischiano seriamente l’eliminazione in un girone abbordabile a causa dei soli due punti conquistati nelle prime due gare. Questa sera ci sarà l’esame Real Madrid in terra spagnola e sarà decisivo per tenere ancora vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, caccia al mediano: Raiola propone Samassekou

La squadra nerazzurra è concentrata sul campo per provare a riscattarsi dopo gli ultimi passi falsi, mentre la società continua a lavorare sul calciomercato per andare a caccia di nuovi possibili colpi e sfruttare eventuali occasioni, qualora dovessero presentarsi.

Ora la ricerca riguarderebbe un mediano muscolare, che possa garantire una buona copertura. Nel mirino per l’Inter potrebbe esserci Diadie Samassekou, che in passato è stato seguito anche dalla Roma. Il calciatore sarebbe stato proposto dal suo agente Mino Raiola, con il quale c’è stato un incontro la scorsa settimana.

Samassekou è un calciatore dell’Hoffeneim e in questa stagione ha collezionato fin qui cinque presenze in Bundesliga.

