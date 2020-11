Achraf Hakimi è arrivato in estate, ma presto potrebbe già lasciare l’Inter. C’è infatti l’accordo totale con il top club

Il gioco dell’Inter si sviluppa quasi completamente sulle corsie esterne. Per Antonio Conte, dunque, è molto importante avere dei terzini in grado di trasformarsi quasi in esterni offensivi. Anche per questo è stato acquistato Achraf Hakimi dal Real Madrid. Il terzino destro marocchino si era già messo in mostra con la maglia del Borussia Dortmund la scorsa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il ds allo scoperto | Svelato il futuro del top player

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, lo vuole Pirlo | Ronaldo blocca tutto

Inter, il Real Madrid rivuole Hakimi

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘AS‘, il Real Madrid è al lavoro per riprendersi Hakimi dall’Inter. Arrivato a Milano per circa 40 milioni di euro, il terzino destro non è più uscito dai pensieri di Zinedine Zidane e Florentino Perez, così come Sergio Reguilon. I due sono stati ceduti con la prospettiva di essere riacquistati nel giugno 2021.

Infatti, così come il Tottenham per Reguilon, anche l’Inter ha una specie di ‘obbligo’ verso i Blancos. Qualora venisse recapitata un’offerta per il marocchino, i nerazzurri sono tenuti a informare il Real Madrid, che avrà la possibilità di eguagliarla o superarla nelle successive 72 ore. Anche per questo Perez ha scelto di cedere Hakimi all’Inter e non al Bayern Monaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, assalto a Milenkovic | Doppio scambio più cash

Real Madrid-Inter, Conte: “Non firmo per il pari. Su Sanchez…”