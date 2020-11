Calciomercato Inter, Modric e non solo | Maxi affare e Juventus ko

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato e prepara la maxi operazione con il Real Madrid: non solo Modric in nerazzurro!

Non è un momento facile per l’Inter, che sta lavorando per provare a rialzarsi dopo aver ottenuto già diversi passi falsi in questo inizio di stagione. I nerazzurri non hanno vissuto un grande avvio e hanno perso qualche punto di troppo sia in campionato, dove ora sono quinti in classifica, che in Champions League.

Proprio nella massima competizione europea questa sera c’è un’occasione importante per cercare il riscatto definitivo. La sfida contro il Real Madrid è fondamentale in chiave qualificazione ed è molto simile a un sedicesimo di finale, pertanto non si può sbagliare per tenere vive le speranze di raggiungere le prime due posizioni.

Calciomercato Inter, Eriksen in bilico: possibile assalto del Real Madrid

Questa sera saranno avversari, ma Inter e Real Madrid potrebbero anche essere protagoniste nelle prossime sessioni di calciomercato. In particolare le parti potrebbero avviare dei contatti per possibili scambi tra i big delle due rose.

Christian Eriksen non sta trovando il giusto spazio in nerazzurro e per questo non è da escludere una sua partenza nei prossimi mesi, visto che il danese ha più volte criticato le decisioni del tecnico Antonio Conte. Il Real Madrid potrebbe offrire circa 10 milioni di euro più Modric e Marcelo.

Il brasiliano inoltre è seguito anche dalla Juventus e in questo caso arriverebbe una beffa per i bianconeri.

