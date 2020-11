Calciomercato Inter, bomba Messi | C’è l’offerta: i dettagli

Bomba per Lionel Messi: arriva l’offerta dell’Inter per acquistare La Pulce argentina. Le ultime sulla trattativa con il Barcellona

La permanenza di Lionel Messi al Barcellona è tutt’altro che scontata: le dimissioni di Bartomeu hanno alimentato questa possibilità, ma La Pulce sembra avere comunque la testa da un’altra parte. In sostanza, Messi a 33 anni vorrebbe provare un’esperienza lontano da Barcellona. Il rinnovo tarda arrivare e su di lui si sono fiondate Manchester City e Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE cessione Kondogbia | Inter beffata: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ‘assist’ rinnovo | Le ultime su Ibrahimovic

Inter, offerta per Messi

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Messi vuole a tutti i costi lasciare il Barcellona. L’argentino ha ormai la testa da un’altra parte e nemmeno il cambio alla guida del club gli farà cambiare idea. Il Barça, inoltre, crede che a 33 anni l’addio non sarà così doloroso visto l’inevitabile declino che dovrà subire Messi: non ne è convinta l’Inter, disposta ad avanzare l’offerta.

Suning ha infatti la potenza economica per accontentare l’attaccante argentino, il quale ci sta seriamente pensando, ma soprattutto l’intenzione di fare la guerra alla Juventus per il titolo in Serie A. La sfida tra Ronaldo e Messi si riproporrebbe anche in Italia, a patto che il Barcellona lasci andare via gratis il proprio capitano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Eriksen | Spunta l’idea folle in Serie A

Calciomercato Juventus, Barça non spinge | Bianconeri ancora in corsa