Calciomercato, UFFICIALE cessione Kondogbia | Inter beffata: i dettagli

Il Valencia ha ceduto Geoffrey Kondogbia: un’operazione che ha beffato l’Inter in sede di mercato. Ecco tutti i dettagli

L’Inter come tutte le altre società di calcio del mondo sta attraversando un periodo economico molto difficile. I nerazzurri devono cercare di incassare il più possibile, non solo dalle proprie cessioni, ma anche da quelle di altre squadre. Un esempio? La cessione di Geoffrey Kondogbia poteva fruttare all’Inter una buona cifra, ma qualcosa è andato storto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Eriksen | Spunta l’idea folle in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Barça non spinge | Bianconeri ancora in corsa

Inter, Kondogbia all’Atletico Madrid

Il Valencia aveva acquistato Kondogbia dall’Inter per 22 milioni di euro nel luglio del 2018. Il club nerazzurro si era assicurato il 20% sulla futura rivendita qualora il Valencia l’avesse venduto dai 25 milioni in su. Una cifra, però, che non è stata raggiunta.

ADIÓS, GEOFFREY KONDOGBIA. El @valenciacf ha llegado a un acuerdo con el @atleti para el traspaso de Geoffrey Kondogbia — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) November 3, 2020

L’Atletico Madrid infatti ha acquistato il centrocampista di origini francesi dal Valencia per 15 milioni di euro. Il club di Peter Lim, quindi, non dovrà versare alcuna cifra all’Inter. Un affare andato in porto grazie a una regola tutta spagnola: nell’ultimo giorno di mercato l’Atletico aveva perso Thomas con la clausola -andato all’Arsenal– e gli è stato concesso un mese aggiuntivo per il sostituto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ‘assist’ rinnovo | Le ultime su Ibrahimovic

Calciomercato Juventus, il ds allo scoperto | Svelato il futuro del top player