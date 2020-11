Torino, infortunio Belotti: che tegola | Il comunicato UFFICIALE

Infortunio Belotti, che tegola per il Torino: arriva il comunicato ufficiale del club sulle condizioni del capitano granata

Uscito nel corso dell’ultima gara contro la Lazio, il Torino incrocia le dita per le condizioni di Andrea Belotti. L’esito degli esami strumentali, però, non sembrano incoraggiare il club granata, già fortemente in crisi sul piano dei risultati. Questo il comunicato ufficiale del Toro, che nel quotidiano report sull’allenamento, ha fatto chiarezza sulle condizioni del proprio capitano: “Programma personalizzato per Izzo (post trauma contusivo al ginocchio) e terapie per Belotti. La risonanza magnetica cui è stato sottoposto stamane il capitano ha confermato le valutazioni cliniche di ieri dello staff medico granata: trauma contusivo al ginocchio destro”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, il Barça lo chiama | Un big saluta

Calciomercato Inter, in Spagna a gennaio | Conte infuriato!