Informazione online, Web365 scala la classifica: i primi cento siti

Informazione online, ancora un balzo in avanti in classifica per il network Web365: ecco tutti i dati raccolti Comscore per settembre 2020

Ancora un successo per il network Web365, gruppo collegato all’omonima società Web365 srl, composto dai siti (amoreaquattrozampe.it; AsRomalive.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatonews.it; Calciomercatoweb.it; Checucino.it; Chedonna.it; Chenews.it; Direttagoal.it; inews.it; Interlive.it; Juvelive.it; Lalucedimaria.it; Leggilo.org; Livescore24.it; Meteoweek.com; Milanlive.it; Napolicalciolive.it; Newsnotizie.it; Ricettasprint.it; Serieanews.com; Seriebnews.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Universomamma.it; Viagginews.com; Yeslife.it e Youmovies.it). A settembre ne sono stati aggiunti altri sei (Altranotizia.it, Automotorinews.it, Cellulari.it, Ck12.it, Consumatore.com, Ilveggente.it, inran.it e vesuvius.it ) portando a 22,8 milioni il totale dei visitatori balzando così dal sesto posto al quinto in classifica dietro soltanto ad Evolution ADv Network, Citynews-Gruppo Editoriale, Ciaopeople, TGCOM24 Sites.