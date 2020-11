Calciomercato, esonero in vista: Montella pronto a tornare

Montella può tornare ad allenare in Spagna dopo l’esperienza a Siviglia

Resta in bilico il futuro di Oscar Garcia, tecnico del Celta Vigo che ha nella gara del prossimo weekend la sua ultima chance per tenersi ben stretto alla panchina. Intanto però la società sta ragionando sul sostituto, così da essere pronta per l’esonero. La prima opzione sarebbe quella di rivolgersi, stando a quanto riportato da ‘El Gol’, a Marcelino, esonerato l’11 settembre del 2019 dal Valencia dopo appena tre giornate di campionato, ma sullo sfondo avanza anche un nome italiano.

Calciomercato, Montella pronto a tornare

L’alternativa all’ex allenatore del Valencia, infatti, sarebbe Vincenzo Montella: l’allenatore napoletano conosce già il campionato spagnolo, avendo allenato il Siviglia nella stagione 2017/2018, arrivando ai quarti di finale di Champions League, persi poi con il Bayern Monaco, e in finale di Coppa del Re, persa contro il Barcellona per 5-0. Fermo dal dicembre scorso, quando Rocco Commisso lo ha esonerato dal ruolo di allenatore della Fiorentina, per Montella sarebbe l’occasione di poter tornare ad allenare a un anno di distanza dall’ultima esperienza.

