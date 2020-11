Calciomercato, Milik fa un ‘favore’ alla Juventus | I dettagli

Arkadiusz Milik è rimasto al Napoli nello scorso calciomercato, ma è pronto a liberarsi a parametro zero. Il polacco potrebbe fare un grosso favore alla Juventus

Il futuro di Milik è un nodo da sciogliere nelle prossime settimane. Il calciatore potrebbe partire a parametro zero: è ormai un separato in casa nel Napoli. La prima pista valida per il futuro del polacco è il PSG. I francesi, infatti, vorrebbero rinforzare l’attacco con un’altra punta, ma senza dover necessariamente spendere molto in tempo di Covid e ristrettezze economiche. La Juventus osserva il possibile affare con grande attenzione.

LEGGI ANCHE >>> Real Madrid-Inter, Conte perde un big | Brutte notizie per i nerazzurri

Calciomercato, Milik in Francia e la Juventus ne approfitta

I bianconeri, infatti, potrebbero tornare con gran forza su Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter non è ancora una certezza per il PSG. Il suo posto, inoltre, verrebbe occupato proprio dall’arrivo di Milik e ciò avvicinerebbe l’argentino all’addio. La Juventus è pronta ad approfittarne e a investire una cifra considerevole per riportare Maurito in Italia. Il suo costo si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro. Si attendono sviluppi a riguardo nelle prossime settimane sul calciomercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, esonero in vista: Montella pronto a tornare