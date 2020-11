Calciomercato Milan, assalto a Milenkovic | Doppio scambio più cash

Il Milan insiste per Nikola Milenkovic e ha già pronta l’offerta per convincere la Fiorentina. Ecco le ultime sulla trattativa

Il difensore centrale che vuole acquistare Paolo Maldini per completare il reparto difensivo del Milan è Nikola Milenkovic. La trattativa con la Fiorentina in estate non è andata a buon fine, ma a gennaio verrà avanzata un’altra proposta al club viola, che si è già ‘cautelata’ acquistando Lucas Martinez Quarta dal River Plate. I rossoneri offrono alla Fiorentina due giocatori più un sostanzioso conguaglio economico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sostituto Handanovic | Cifra monstre!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo in vista | Addio ai bianconeri!

Milan, scambio e conguaglio per Milenkovic

L’idea del Milan è quella di abbassare le pretese della Fiorentina offrendo i cartellini di Léo Duarte e Rade Krunic. Stefano Pioli, infatti, può sicuramente fare a meno dei due calciatori, tutt’altro che indispensabili per l’undici titolare rossonero. Il club viola dovrà decidere cosa fare con Milenkovic, che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Il difensore serbo, quindi, dovrà essere ceduto a gennaio o al massimo il prossimo giugno. Oltre ai due citati in precedenza, il Milan offre anche 15 milioni di euro per convincere la Fiorentina a cedere uno dei suoi pezzi pregiati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus-Ronaldo, destinazione clamorosa | 80 milioni!

Calciomercato, Juventus e Inter in agguato per Busquets | Doppio scambio