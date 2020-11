Calciomercato Milan, affare dalla Spagna | ‘Assist’ del Barcellona

Il Milan è pronto a mettere a segno un colpo importante sul calciomercato che potrebbe influire nella corsa al prossimo Scudetto. Di seguito tutti i dettagli

I rossoneri hanno tutta l’intenzione di investire sul mercato di gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Nonostante Diogo Dalot stia convincendo sempre di più nello scacchiere rossonero, il Milan potrebbe investire sulla destra. Una pista conduce direttamente in Spagna e in particolare al Barcellona. Ecco tutte le ultime novità e i dettagli a riguardo.

Milan, nuova possibilità sul calciomercato: occhio a Emerson

Sergino Dest sempre più vicino al Barcellona, apre un grande spiraglio nel mercato di gennaio per un grande colpo in casa rossonera. Stiamo parlando di Emerson Royal. Il laterale è attualmente in prestito al Betis, ma, secondo quanto riporta Sport.es, potrebbe essere una pista percorribile per il club milanese. Il calciatore, infatti, non troverebbe spazio al Barcellona con l’arrivo di Dest e sono stati riallacciati i rapporti tra club. Nelle prossime settimane, dunque, l’affare potrebbe decollare. Nuovo laterale per Pioli che punta sempre più allo Scudetto.

