Calciomercato Juventus, rispunta Pogba | ‘Assist’ dalla Spagna

Il futuro di Paul Pogba potrebbe proseguire in Italia. Non tramonta, infatti, la pista che porta alla Juventus. Un assist potrebbe arrivare proprio dalla Spagna

Il Manchester United sembra sempre più proiettato sul mercato di gennaio. Paul Pogba, infatti, sembra intenzionato a cedere il calciatore, nonostante abbia esercitato l’opzione per rinnovare il contratto del centrocampista fino al 2022. Il francese ha fatto molto bene in Italia e in particolare alla Juventus, che ancora sogna un suo ritorno. Il suo acquisto darebbe a Pirlo un talento di assoluto livello in mezzo al campo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, affare dalla Spagna | ‘Assist’ del Barcellona

Calciomercato Juventus, il Real Madrid si defila per Pogba

Se davvero il Manchester United dovesse decidere di cedere il centrocampista, occhio ai tanti club internazionali che potrebbero entrare in lizza per acquistare il calciatore. Il PSG è interessato, come anche la Juventus. Il prezzo minimo per arrivare al Polpo è di almeno 60 milioni di euro, secondo quanto riporta “Todo Fichajes”. La grossa novità sono le intenzioni del Real Madrid. I Blancos, infatti, sembrano aver mollato il calciatore dopo i tanti rumors degli ultimi anni. Via libera dunque alla Juventus per il grande colpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Real Madrid-Inter, Conte perde un big | Brutte notizie per i nerazzurri