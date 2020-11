Calciomercato Juventus-Ronaldo, destinazione clamorosa | 80 milioni!

Cristiano Ronaldo e la Juventus sono più vicini a dirsi addio: l’asso portoghese ha deciso la sua prossima squadra, i dettagli

Il ritorno dopo la positività al Coronavirus condito dalla doppietta allo Spezia. CR7 si riprende la Juventus anche se a fine stagione torna a prendere corpo l’ipotesi addio nel calciomercato estivo. L’asso portoghese avrebbe infatti già deciso la sua prossima destinazione: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, flop Dybala | Scambio in Premier

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il PSG ci prova per un big | I dettagli

Calciomercato Juventus, addio CR7: la scelta del portoghese

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di salutare la Juventus il prossimo giugno. CR7 ha diverse proposte sul piatto: MLS, Psg ed altri club ma la preferenza del portoghese sarebbe una soltanto. Ronaldo vuole chiudere ad alti livelli al Manchester United.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I ‘Red Devils’ puntano a riaccogliere l’attaccante 35enne ma per farlo la condizione necessaria sarà qualificarsi alla prossima Champions League. La Juventus non intende opporsi all’addio di Ronaldo, in scadenza nel 2022 con i bianconeri. Per la cessione, però, Paratici non si accontenterà di meno di 80 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Pirlo si coccola Cristiano | Il messaggio per il portoghese

Nonostante l’età, Ronaldo rimane tra i top a livello mondiale: l’Old Trafford vuole riabbracciare il portoghese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Zidane all’assalto | Sfuma l’obiettivo dalla Francia

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo: destino segnato | Chiude lì la carriera