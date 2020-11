Calciomercato Juventus, si allontana l’esterno | Vuole andare in Spagna!

Il futuro di Alaba potrebbe essere in Spagna, dopo la fine del suo contratto col Bayern

Non mancano le richieste per David Alaba, arrivato al termine del proprio ciclo al Bayern Monaco. L’esterno austriaco vuole lasciare la Bundesliga e trovare una nuova destinazione, che dalla prossima estate possa diventare la propria casa. Juventus, Manchester City e Paris Saint-Germain sono i club che attualmente stanno monitorando la situazione, stando a quanto riportato da Christian Falk, noto giornalista tedesco della ‘Bild’, sul proprio profilo Twitter.

Calciomercato Juventus, si allontana l’esterno

Alaba, però, al momento preferirebbe delle alternative spagnole: già inserito nella lista dei desideri di Laporta, nel caso in cui dovesse essere confermato come prossimo presidente del Barcellona, l’esterno austriaco non disdegna anche il Real Madrid come destinazione. Il Clasico spagnolo, quindi, si rinnova anche sul calciomercato, stavolta per assicurarsi un esterno che fa comodo a entrambe le rose: da un lato a Zidane, per sostituire l’eventuale partenza di Marcelo, dall’altro lato a Koeman, che si ritrova con il solo Jordi Alba sulla sinistra.

