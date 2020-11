Calciomercato Inter, Nainggolan porta il bomber | La Fiorentina non ci sta

Radja Nainggolan potrebbe presto lasciare l’Inter: la cessione del belga, però, porterebbe alla corte di Conte un nuovo attaccante

Il centrocampo dell’Inter è molto folto. I nerazzurri possono contare su tanti potenziali titolari, infortuni permettendo. Alcuni di questi, però, non sono graditi ad Antonio Conte. E’ il caso di Radja Nainggolan, centrocampista belga che non è riuscito a trovare una sistemazione durante il mercato estivo. La trattativa col Cagliari non è andata a buon fine, dunque è rimasto a disposizione dell’ex allenatore di Chelsea e Juve.

Inter, scambio in Serie A: via Nainggolan

L’idea dell’Inter è quella di piazzare il centrocampista belga il prima possibile. Non a caso i nerazzurri stanno valutando di proporlo alle squadre di Serie A, anche nell’ambito di uno scambio. Da qui l’intenzione di imbastire una trattativa con la Fiorentina per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo interessa molto a Conte, che ha come sostituto di Lukaku il solo Pinamonti.

La Fiorentina, però, non è d’accordo: per Vlahovic chiede almeno 30 milioni di euro, una cifra che spaventa l’Inter, che vorrebbe effettuare lo scambio alla pari. I nerazzurri così si libererebbero di un calciatore ‘scomodo’ arrivando a un attaccante di prospettiva e con ampi margini di miglioramento.

