Calciomercato, Juventus e Inter in agguato per Busquets | Doppio scambio

Sergio Busquets nel mirino di Juventus ed Inter: pronta la doppia proposta di scambio per il centrocampista del Barcellona

Juventus e Inter alla finestra per Sergio Busquets. Bianconeri e nerazzurri al lavoro per il centrocampista del Barcellona che nel 2021 potrebbe lasciare la Catalogna. Paratici e Marotta sono pronti a dare l’assalto al 32enne spagnolo che, chiuso da Pjanic, può dire addio ai blaugrana.

Calciomercato, idea Busquets: duello Inter-Juventus

Sergio Busquets finisce nel mirino di Juventus e Inter. L’ultimo obiettivo di calciomercato di bianconeri e nerazzurri è il classe ’88, in scadenza nel 2023 e per il quale spunta l’idea scambio. Per Busquets, valutato 50 milioni, l’Inter è decisa a mettere sul piatto in uno scambio alla pari Milan Skriniar.

Lo slovacco, già vicino all’addio in estate, può essere la chiave giusta per l’esperto centrocampista. La Juventus prova a rispondere mettendo sul piatto Rodrigo Bentancur, da tempo nel mirino del Barcellona ma accostato anche all’Atletico Madrid.

L’uruguaiano, la cui valutazione pareggia quella di Busquets, può finire alla corte di Koeman dando il via libera all’approdo del nazionale spagnolo a Torino.

