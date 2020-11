Calciomercato Inter, scambio e colpo | Juve beffata grazie ad Eriksen

Il calciomercato dell’Inter può vedere il colpo di spessore in vista di gennaio: Eriksen la chiave per lo scambio

In attesa del big match contro il Real Madrid, in casa nerazzurra si pianifica la prossima sessione di calciomercato. Marotta e Ausilio mettono nel mirino il top player in vista di gennaio: idea scambio, può arrivare all’Inter grazie al ‘sacrificio’ di Eriksen.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, in Spagna a gennaio | Conte infuriato!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte furioso | Divorzio e scambio!

Calciomercato Inter, idea da Madrid: scambio top per Conte

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, in casa Inter l’ultima idea di mercato arriva da Madrid. In occasione della sfida con il Real, Marotta e Ausilio hanno intenzione di parlare con la dirigenza dei ‘Blancos’ di Isco. Il trequartista ex Malaga saluterà Madrid a gennaio, visto che non rientra nei piani di Zidane.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per Isco, valutato 40 milioni, la dirigenza nerazzurra è disposta a mettere sul piatto un’importante offerta che befferebbe la Juventus, da tempo in pressing per Isco. Il cartellino di Christian Eriksen più 20 milioni di euro cash, la proposta interista per lo spagnolo che arriverebbe già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, triplo affare in Serie A | Conte esulta!

Il doppio confronto di Champions sarà l’occasione giusta per provare a trovare un’accordo: Eriksen e 20 milioni al Real, l’Inter prova a stringere per Isco.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, post Lautaro: regia di Raiola | Colpo clamoroso!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, il Barça lo chiama | Un big saluta