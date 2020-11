Calciomercato Inter, sostituto Handanovic | Cifra monstre!

L’Inter deve trovare il sostituto di Samir Handanovic: il nome individuato è quello di un top player, ma servirà un grande esborso economico

Sono tante le reti incassate dall’Inter quest’inizio di stagione, ovvero 12 tra Serie A e Champions League. Un numero molto alto per una squadra che ha quantomeno l’obiettivo di lottare per lo scudetto. Il problema, oltre alla fase difensiva, potrebbe essere legato anche al portiere. Samir Handanovic, tra l’altro capitano dei nerazzurri, non è infatti sicuro del posto per le prossime annate.

Inter, Ter Stegen per sostituire Handanovic

Il portiere dell’Inter ha il contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo è tutt’altro che scontato. Compirà 37 anni nel 2021 e l’Inter pare intenzionata a puntare su un profilo più giovane. Il calciatore che interessa di più ai nerazzurri è Marc-André Ter Stegen, ora al Barcellona.

Il tedesco ha da poco rinnovato il proprio contratto fino al 2025, ma secondo ‘Todo Fichajes‘, il Barcellona potrebbe venderlo per far quadrare il bilancio. I blaugrana per il proprio numero 1 vogliono 80 milioni di euro. Una cifra molto alta, che il Bayern Monaco sta pensando di spendere per sostituire Neuer. Alla corsa per Ter Stegen, però, si è aggiunta anche l’Inter, che sa di dover investire tanto per avere un portiere di sicura affidabilità.

