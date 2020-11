Calciomercato Inter, il Barça lo chiama | Un big saluta

Uno dei big dell’Inter potrebbe presto lasciare: il Barcellona oltre a Lautaro Martinez è interessata anche a un altro giocatore

Il Barcellona nell’ultimo periodo sta guardando molto in casa Inter. E’ infatti noto l’interesse per Lautaro Martinez, per il quale i catalani farebbero follie vista l’intenzione di affidargli le chiavi dell’attacco insieme a Lionel Messi. Ma l’attaccante argentino non è il solo che interessa al Barça, che guarda in casa Inter anche per rinforzare la difesa.

Inter, Koeman vuole De Vrij

Sono sorte alcune difficoltà per il rinnovo di Stefan De Vrij con l’Inter. Mino Raiola, infatti, non ha ancora trovato l’accordo con Marotta. Il difensore centrale guadagna 4,5 milioni a stagione e il super-agente vorrebbe un sostanzioso aumento. Siccome l’operazione non è ancora conclusa, il Barça sta seriamente pensando di inserirsi.

Ronald Koeman conosce molto bene De Vrij: è un suo connazionale e lo ha allenato anche nella nazionale olandese. L’ex ct degli Oranje avrebbe infatti già sentito il difensore dell’Inter in merito a un suo possibile trasferimento e spinge il Barcellona – pronto a un investimento di 50 milioni (tutta plusvalenza per i nerazzurri) – ad acquistarlo.

