Calciomercato, Sarri di nuovo in panchina | C’è la data

Si avvicina il ritorno di Maurizio Sarri in panchina: il club punta forte su di lui e ha in mente un piano per ingaggiarlo

È un momento complicato per la Fiorentina, che non sta riuscendo a esprimere al meglio il suo potenziale e dall’anno scorso sta ottenendo tanti risultati negativi che non permettono di fare una netta risalita in classifica. Ieri è arrivato un brutto ko contro la Roma per 2-0 e ora in classifica i viola sono all’undicesima posizione.

Fin qui per la squadra allenata da Beppe Iachini sono stati collezionati sette punti, frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. È stata anche sfiorata l’impresa nella gara contro l’Inter che lasciava sperare in positivo ma con il passare delle gare la Fiorentina è calata nuovamente.

Calciomercato Fiorentina, c’è l’idea Aquilani traghettatore. Poi tutto su Sarri

Ora è nuovamente in discussione il futuro di Beppe Iachini, non sono escluse delle novità nei prossimi giorni in merito a un ribaltone. La notizia arriva dalla giornalista della Rai Sara Meini, che quest’oggi ha pubblicato degli aggiornamenti in casa viola.

Ora si sta valutando se tenere o meno il tecnico Iachini anche per la gara contro il Parma di sabato prossimo, oppure affidare la rosa ad Alberto Aquilani per fargli svolgere il ruolo di traghettatore per una sola gara, per poi pensare a un allenatore top da ingaggiare durante la sosta per le nazionali. Il nome in pole è sempre quello di Maurizio Sarri.

Ore calde in casa #Fiorentina. Tutte le ipotesi sono possibili. Il dubbio è se tenere #Iachini anche per la gara con il #Parma, o se affidare la squadra ad #Aquilani, per consegnare poi la panchina – durante la sosta – a un allenatore top: in pole ancora #Sarri. @TgrRaiToscana pic.twitter.com/RmhyK2g2Ec — Sara Meini (@SaraMeini) November 2, 2020

Ora calde, dunque, in casa Fiorentina dove il cambiamento in panchina potrebbe essere dietro l’angolo.

